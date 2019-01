consiglio provinciale pat – interrogazione gruppo patT * « intervenTI per gli eccezionali evenTI meteorologici che hanno interessato il territorio nel mese di oTTobre 2018 »

Appare di non marginale rilievo anche la ridefinizione delle misure di sostegno contenute nel piano di sviluppo rurale e negli altri strumen di programmazione delle politiche di settore anche con l’assegnazione di risorse aggiuntive proporzionate ad affrontare l’attuale crisi, prevedendo la possibilità di deroghe rispetto agli investimenti già ammessi a finanziamento.

Vanno considerate e sopra u o temute problema che di natura sanitaria e tra tutte il notorio, incipiente e straordinario sviluppo del bostrico.

Nonostante il lavoro di ricognizione ed elaborazione di proposta che sicuramente i Servizi Provinciali si sono alacremente ed immediatamente attivati ad espletare si ritiene sia mancata la comunicazione pubblica necessaria e sufficiente a capire ipotesi di portata degli aiuti. Poteva essere di conforto procedere ad una divulgazione degli indirizzi politici se non altro in merito alle principali direttive che la Giunta provinciale su proposta dell’assessora competente avesse intenzione di mettere in campo a sostegno dei danni in àmbito forestale.

La considerazione finale è che sono trascorsi quasi tre mesi dal funesto evento ed il silenzio politico sull’argomento sta assumendo toni ormai quasi imbarazzanti.

Ciò premesso,

il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

1. a rivedere la programmazione forestale e montana, definendo indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per la trasformazione del bosco in altre forme di u tilizzazione del suolo, ivi compresa la trasformazione delle aree boschive per finalità di pascolo o delle colture agricole, nonché per altri interven di natura compensativa;

2. a prevedere un programma di riforestazione e di ripristino del soprassuolo montano danneggiato, nonché di messa in sicurezza dal rischio di erosione e frane con interventi mirati anche per quanto a ene l’utilizzazione dell’ingente quantitativo di legname abbattuto dalla tempesta in un’ottica di recupero ambientale globale delle aree interessate;

3. a promuovere una gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane volta a garantire la multifunzionalità degli ecosistemi anche in funzione della difesa idrogeologica e ambientale, nonché lo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti assicura dal bosco, anche attraverso opportune forme di raccordo con la pianificazione territoriale urbanistica e con la programmazione degli interventi nel settore agricolo e zootecnico;

4. a rimodulare il Psr 2014-2020 attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive, trasferendo adegua fondi sul fronte delle poli che forestali, finalizza ad assicurare il risanamento ed il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, even climatici, fitopatie ed infestazioni parassitarie;

5. a coinvolgere Trentino Sviluppo nelle azioni di rilancio delle imprese boschive e delle segherie trentine impegnate nella valorizzazione del legno locale a fronte del rischio concorrenziale posto da realtà straniere, anche a ngendo agli strumenti finanziari dedicati al risparmio energetico e alla conservazione del capitale naturale progettati in sede comunitaria ed in particolare dalla Commissione europea in collaborazione con la Banca europea per gli inves men (Bei);