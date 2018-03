CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * III COMMISSIONE: OK AL RINNOVO DELL’AFFIDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEI DISABILI

La III Commissione consiliare permanente – presieduta da Mario Tonina – si è riunita oggi tra le sessioni mattutina e pomeridiana del Consiglio.

Con l’astensione di Claudio Civettini, è stato espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione con cui la Giunta Rossi si appresta a rinnovare l’affido del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di disabili, in scadenza il prossimo 30 aprile.

Nerio Giovanazzi, seguito dai colleghi Civettini e Fasanelli, ha protestato per l’assenza dell’assessore competente, Luca Zeni, sopraggiunto poco più tardi.

È stato lo stesso assessore a spiegare che la delibera si limita a ritoccare lo scherma del servizio Muoversi, con alcune innovazioni a garanzia dell’utenza.

Sarà introdotto in particolare un sistema di rilevazione dei chilometri percorsi dal vettore incaricato.

Il personale dovrà esibire una formazione specifica ed essere esente da condanne per reati come l’abuso su minori, la prostituzione minorile ed altri sensibili in rapporto alla particolare utenza.