CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * FESTA POLIZIA: INAUGURATA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DORIGATTI UNA STELE CHE PORTA L’AQUILA DI SAN VENCESLAO

​​​​Presso la Questura di Trento oggi si è tenuta la cerimonia per il 166° Anniversario di Fondazione della Polizia di Stato, il cui tema celebrativo è “Esserci Sempre”.

Sono stati resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato, mediante la deposizione di una corona d’alloro alla lapide loro dedicata nel corridoio principale della struttura, alla presenza del Commissario del Governo.

Con l’occasione è stata anche inaugurata – alla presenza del presidente Bruno Dorigatti – una stele che porta l’Aquila di San Venceslao, l’alto riconoscimento attribuito lo scorso settembre proprio dalla Presidenza del Consiglio provinciale alla Polizia di Stato, in memoria del Brigadiere Filippo Foti e della Guardia Edoardo Martini del Corpo delle Guardie di P.S., caduti in servizio nel 1967 per un ordigno esploso a Trento.

La memoria è rivolta anche a quanti come loro hanno sacrificato la vita ed è un segno di grata riconoscenza per il lavoro prezioso e spesso misconosciuto delle donne e degli uomini che nelle divise delle Forze dell’Ordine si prodigano ogni giorno nel contrasto alla criminalità e per il mantenimento di dignitosi livelli di qualità del vivere.​