CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: « ELETTA VICEPRESIDENTE ELEONORA ZEFI, ALBANESE DA ANNI STABILITASI A TRENTO »

La Commissione provinciale pari opportunità fra uomo e donna si è riunita ieri pomeriggio in seduta plenaria e ha eletto come vicepresidente Eleonora Zefi, albanese da anni stabilitasi a Trento. Dopo la scelta di Paola Maria Taufer come presidente, ora è dunque completato l’organigramma della Commissione, che è già operativa e resterà in carica per la durata della XVI legislatura provinciale.