CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * CORONAVIRUS: FUGATTI, « I CASI DI POSITIVITà SALGONO DA 4 A 5 (4 DONNE E 1 UOMO, TUTTI ANZIANI) / SI TRATTA DEL GRUPPO DI 42 PERSONE RIENTRATE DA PELLEGRINAGGIO ASSISI »

Il presidente della Provincia ha aggiornato poco fa in Consiglio provinciale la situazione relativa alla presenza del coronavirus in Trentino. I casi di positività salgono da 4 a 5 (4 donne e 1 uomo, tutti anziani) ma si riferiscono sempre al gruppo di 42 persone rientrate da un pellegrinaggio ad Assisi.

Viene confermata la risalenza del contagio agli spostamenti e contatti di un frate ottantatreenne. Il presidente ha sottolineato con soddisfazione che anche oggi la frequenza nelle scuole trentine è elevata, fatto salvo qualche istituto in cui gli studenti “per motivi rispettabili” hanno fatto una scelta diversa.

L’intervento in aula è stato assai breve, seguito dall’intervento dei consiglieri di Futura, che hanno auspicato comunicazioni del governo provinciale improntate a sobrietà, per evitare di alimentare un’attenzione spasmodica attorno all’epidemia in corso.