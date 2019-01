consiglio pat * quinta commissione: « su Europa e cultura verranno sentiti il presidente Fugatti e l’ASSESSORE Bisesti »

From the web

News immediate non mediate!

Alessia Ambrosi, in conclusione, ha chiesto di inserire nel programma di lavoro della Quinta, la presentazione del rapporto sui 10 anni della cultura in Trentino redatto dal Dipartimento della cultura.

Sul piano dell’istruzione e della cultura la Presidente Ambrosi ha proposto di incontrare l’assessore Bisesti. Proposta che è stata accettata, con l’astensione di Ferrari e Ghezzi. Il capogruppo di Futura, infine, ha chiesto di avere notizie sull’annunciata riforma della riforma della legge sulla cultura, in particolarmente sui musei.

La Presidente, auspicando che il confronto sia il più possibile costruttivo, ha ricordato che una delle materie peculiari della Quinta è il rapporto tra la Pat e l’Europa. Per questo ha proposto un’audizione del Presidente della Giunta Fugatti che ha la competenza sui temi che riguardano l’Ue.

La Quinta commissione, presieduta da Alessia Ambrosi (Lega), si è riunita oggi pomeriggio per definire il programma di lavoro per le prossime sedute.