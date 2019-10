CONSIGLIO PAT – FORUM TRENTINO PER LA PACE E DIRITTI UMANI * 1989-2019 ” IL MURO DI IERI, I MURI DI OGGI “: « RASSEGNA DI INCONTRI, SPETTACOLI, PROIEZIONI, MOSTRE E PRESENTAZIONI DI LIBRI »

D’altra parte, l’umanità ha elevato muri fin da quando ha iniziato a costruire: prima per delimitare la propria casa, poi attorno alle città, lungo i confini, attraverso territori contesi. Ne esistono diverse tipologie: da quelli interni agli Stati e alle città, come quello di São Paulo o le Peace Lines in Irlanda del nord, a quelli che delineano i confini degli Stati, come accade fra USA e Messico, fra Austria e Ungheria, fra Israele e territori palestinesi. Le dichiarazioni ufficiali li motivano in base ad esigenze di sicurezza, ma la funzione è spesso più simbolica che effettiva: il forte impatto visivo del muro va inevitabilmente ad incidere sulla psicologia delle persone che vivono sui due lati, rafforzando la tendenza a svilire e demonizzare chi sta dall’altra parte, non visto e non conosciuto. Non c’è niente di più iconico di una parete di cemento o di filo spinato per raccontare il conflitto con l’alterità in un’epoca paradossalmente caratterizzata da un’economia globale e dalle tecnologie di comunicazione istantanea di un mondo interconnesso.

Le domande si moltiplicano guardando allo scenario europeo. Nel 1989, l’Europa si unì nell’abbattere le barriere per liberare chi vi era rimasto dentro; nel 2019, la tendenza è a innalzarle per tenere fuori chi vuole entrare. Senza dimenticare gli “altri” muri invisibili, da quelli che attraversano il mare a quelli interiori o virtuali alimentati dai discorsi d’odio.

Partendo dalla ricostruzione dei fatti di trent’anni fa, la rassegna “ 1919-2019 Il Muro di ieri, i muri di oggi ” intende quindi declinare il concetto di muro come barriera fisica, ma anche come limite immateriale, metaforico o psicologico. Nella sintesi di Katia Malatesta, questa molteplicità di visioni trova corrispondenza in un denso programma che alterna incontri, spettacoli, proiezioni, mostre e presentazioni di libri.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, che hanno toccato Trento, Rovereto e Mattarello, lunedì 28 ottobre si riparte dalle pagine del saggio I giorni più lunghi del secolo breve di Andrea Coccia, protagonista dell’incontro in programma dalle 18.30 alla libreria Due Punti; anche nelle settimane a seguire il programma della rassegna dà ampio spazio a volumi e autori che possono offrire altrettanti punti di vista sul tema del pericoloso riemergere dei muri, fornendo preziosi spunti di interpretazione del passato, lettura del presente e immaginazione del futuro.

Ricca anche la proposta cinematografica a tema, con tre serate di proiezioni in calendario al Cinema Astra di Trento, a partire dall’anteprima nazionale del film Meeting Gorbachev (Herzog incontra Gorbaciov , di Werner Herzog e André Singer, Stati Uniti, Germania, Regno Unito / 2018 / 90′), in programma lunedì 4 novembre alle 21. Gli incontri saranno anche l’occasione per richiamare, con l’aiuto di storici particolarmente impegnati sul fronte della medialità, la complessità sincretica dei fenomeni cinematografici, tra generi, convenzioni e modalità rappresentative, tecniche, usi, in dialogo vitale con la società e con i modelli culturali.

Fondamentale in questo senso la collaborazione con i partner scientifici dell’Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler e della Fondazione Museo storico del Trentino. L’Aula grande di FBK, nella serata di martedì 5 novembre , ospiterà l’incontro con il giornalista Raffaele Crocco, autore di una capillare ricerca dei servizi e delle trasmissioni sulla caduta del Muro andati in onda tra il 9 novembre 1989 e il 31 dicembre dello stesso anno, materia per l’analisi del racconto “in diretta” degli eventi proposto dalla televisione nazionale, e Pietro S. Graglia, autore del volume Il muro, Berlino e gli altri , in dialogo con il ricercatore Maurizio Cau (FBK-ISIG).

La Fondazione Museo storico del Trentino a sua volta celebra l’anniversario con un’articolata proposta di eventi, incentrata sull’allestimento della mostra 100 marchi – Berlino 2019 , che sarà inaugurata sabato 9 novembre , alle ore 11.00, presso Le Gallerie di Piedicastello. L’esposizione, prodotta da Fondazione Museo storico del Trentino (Trento), Museo del Risparmio (Torino), CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia (Torino) e Archivio Storico Istituto Luce (Roma), su progetto artistico del fotografo Tommaso Bonaventura, sviluppato in collaborazione con Elisa Del Prete, racconta la vita prima e dopo la caduta del muro di Berlino attraverso le biografie dei cittadini della DDR. Nello spazio espositivo de Le Gallerie il 15 novembre sarà ospite il pluripremiato scrittore tedesco Clemens Meyer che presenterà il suo ultimo libro Il silenzio dei satelliti (Keller, 2019).