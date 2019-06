CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « DALLA MINORANZA CHIESTO L’INTERVENTO A KASWALDER PERCHÉ GIUNTA E MAGGIORANZA RISPETTINO I PATTI »

Conferenza dei capigruppo, il calendario delle sessioni di giugno e dell’assestamento di bilancio. La minoranza chiede a Kaswalder di intervenire perché Giunta e maggioranza rispettino i patti.

La Conferenza dei capigruppo che si è riunita stamattina ha definito il calendario della tre giorni consiliare del 18,19,20 giugno e le tappe per arrivare all’approvazione della manovra di assestamento di bilancio del 22, 23, 24 e 15 luglio prossimi. La capigruppo ha avuto però un lungo preambolo aperto dall’intervento di Giorgio Tonini del Pd il quale ha nuovamente stigmatizzato la scelta del Presidente Kaswalder di continuare la seduta di mercoledì scorso oltre le 18,30 senza aver ottenuto il parere favorevole della minoranza.

Secondo il capogruppo Pd questo è stato solo l’atto finale di una serie di violazioni degli accordi presi tra minoranza e maggioranza per consentire al ddl semplificazione di arrivare tranquillamente in porto. Violazione, ha ricordato il capogruppo Pd, partita con la mancata consegna in Terza commissione degli emendamenti sugli articoli sugli appalti e le concessioni idroelettriche, continuata nel pomeriggio della seduta di mercoledì con l’emendamento di Luca Gugliemi (Fassa) che mirava a introdurre l’obbligo da parte della Giunta di presentate ogni anno entro il 31 marzo una norma sulla semplificazione, introducendo, secondo il capogruppo Pd e la minoranza, in violazione della procedura, una modica del regolamento consiliare. Violazione dei patti, sempre secondo Tonini, che avrebbe dovuto indurre il Presidente Kaswalder, quale garante dell’intesa, a non prorogare l’orario di chiusura della seduta per “punire” la maggioranza e la Giunta.

Il punto, hanno affermato il capogruppo del Patt, Ugo Rossi e Piero De Godenz dell’UpT, è quello dell’affidabilità della maggioranza sul mantenimento degli accordi che in aula la scorsa settimana, ha ricordato l’esponente del Patt, sono stati violati ben due volte, con l’emendamento Guglielmi e con un altro emendamento, proposto da Cia (Agire) e Leonardi (FI), sul dimezzamento dei tempi per la creazione delle reti nel Piano urbanistico.

In sintesi Tonini ha affermato che se si vuole continuare in una logica pattizia la minoranza deve potersi fidare. Rossi ha sottolieneato che la logica di muro contro muro tra l’opposizione e lo stesso Presidente del Consiglio non rappresenta un metodo accettabile e che affrontare in questo clima l’assestamento diventa difficile. Per questo i capigruppo di minoranza hanno chiesto a Kaswalder di convocare un incontro con il Presidente Fugatti.

Il Presidente del Consiglio, da parte sua, ha affermato di aver agito in buona fede, secondo una prassi consolidata anche sotto la presidenza Dorigatti, e in base al buon senso.

Quindi, di aver fatto continuare la seduta sul ddl semplificazione perché mancavano solo pochi articoli alla conclusione.

Il capogruppo di Futura, Paolo Ghezzi, ha chiesto a Kaswalder una maggiore disponibilità all’ascolto delle minoranze anche nel rispetto delle istituzioni, perché la votazione della prima legge di una certa portata, come quella sulla semplificazione, di questa maggioranza e di questa legislatura senza la presenza delle opposizioni non è stata una bella immagine per il Consiglio.

Sempre prima di entrare nel merito dei calendari dei lavori, il consigliere di 5 Stelle Alex Marini ha sollevato la questione della presenza in commissione dei funzionari della Pat che affiancano gli assessori. Marini, senza nulla togliere alla professionalità di dirigenti e funzionari, ha ricordato che in base al regolamento i commissari dovrebbero votare se accettare o no la loro presenza. Cia ha ricordato che anche Rossi, nella precedente legislatura, veniva in commissione accompagnato dai tecnici che sono a disposizione di tutti i consiglieri per chiarimenti.

L’odg della sessione di giugno.

L’odg della prossima tre giorni di aula del 18, 19, 20 giugno, è questo: dopo il question time ci sarà la comunicazione della Giunta, chiesta da Marini, Degasperi, Ghezzi, Coppola, Ferrari, Manica, Tonini e Olivi, sulle dichiarazioni del Presidente del Mart ritenute lesive dell’onorabilità e del prestigio delle istituzioni.

Segue il punto sulle nomine del Difensore civico, del garante dei detenuti e di quello dei minori. Punto sul quale il Presidente Kaswalder ha chiesto una decisione rapida e il capogruppo Pd Tonini ha sollecitato la maggioranza a fare chiarezza sui nomi.

Altre nomine per le minoranze riguardano un componente del Comitato ricerca e innovazione; un esperto nel Comitato tecnico – scientifico dell’Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e un esperto nel Nucleo provinciale di valutazione.

Poi l’odg continua con due ddl; quello di Dallapiccola del Patt sul recupero e l’immissione sul mercato del legname danneggiato dalla tempesta Vaia e quello di Cia (Agire) sulla formazione dei medici specialisti e infermieri. Disegni di legge per i quali è stato fissato il limite delle tre ore per ognuno.

Segue poi la discussione di 8 mozioni e l’odg si conclude con i ddl di Marini, Degasperi, Ghezzi, Kaswalder, Coppola, Rossi e Dallapiccola sul quorum dei referendum e quello di Zeni e gruppo Pd sempre sui referendum,

Assestamento, l’iter parte in commissione il 9 luglio.

Per ciò che riguarda l’assestamento i passaggi in Prima commissione sono fissati il 9, 10 e 11 luglio. Il Consiglio affronterà la discussione dei due ddl che compongono l’assestamento più il Documento di economia e finanza provinciale, dal 22 luglio (solo la mattina) e poi il 23, 24 e 25 luglio fino all’esaurimento dell’odg.

Conferenza di informazione sul 5g e comunicazioni sul maltempo.

Infine, lunedì 24 giugno nella sede del Consiglio delle autonomie, si terrà la conferenza di informazione sulla tecnologia 5g, chiesta dalla consigliera Vanessa Masè e dal gruppo di Civica Trentina, alla quale parteciperanno esperti del settore delle telecomunicazioni, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei medici. Mentre in luglio ci sarà il confronto, chiesto dal presidente della Commissione maltempo, Ivano Job, col Presidente Fugatti e i dirigenti della Pat per fare il punto sugli interventi di ripristino dei danni provocati dalla tempesta di ottobre.

Il programma per il prossimo autunno.

La Conferenza dei capigruppo si conclusa con l’ipotesi di programmazione delle sedute autunnali. Il 10 e 11 settembre arriverà in aula il ddl sulla Via della Giunta; l’8,9 ottobre il ddl valli senza barriere di Lucia Coppola (Futura) e quello sull’energia della Giunta. Il 22, 23 e 24 ottobre quello sull’agriturismo della Giunta. Infine il 27 e 28 novembre quello sulla legge elettorale di Ugo Rossi (Patt) e il testo unico sugli appalti della Giunta.