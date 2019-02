Consiglio PAT * Conferenza capigruppo: « all’oDG la deliberazione DELLA Giunta Fugatti CHE impugna alla Corte Costituzionale la legge stabilità 2019, dettato legislativo nazionale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il Consiglio provinciale si riunirà giovedì 7 marzo alle 15.30, per una seduta straordinaria che il presidente Walter Kaswalder convoca con un solo punto all’ordine del giorno: la ratifica della deliberazione con cui la Giunta Fugatti venerdì scorso ha deciso di impugnare per la prima volta davanti alla Corte Costituzionale un dettato legislativo nazionale, ossia la legge di stabilità 2019. Stamane il presidente Kaswalder ha riunito i capigruppo per illustrare la necessità tecnica di questa corsia accelerata.

L’intento è tutelare le prerogative statutarie della Provincia di Trento, contestando l’immediata applicabilità in Trentino della norma di dettaglio contenuta nella legge di bilancio 2019 del Parlamento, laddove prevede misure volte a stimolare gli enti del Servizio sanitario nazionale a rispettare i propri tempi di pagamento.

Alle ore 10.00 di martedì 5 marzo si riunirà invece la Conferenza dei capigruppo consiliari, per organizzare i lavori d’aula della tornata di marzo, fissata per le giornate del 12, 13 e 14.