consiglio pat * Commissione dei 12: « entrano per le minoranze Ugo Rossi e per la maggioranza Franca Penasa »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Commissione dei 12: entrano per le minoranze (che per decidere hanno chiesto lunghe sospensioni) Ugo Rossi e per la maggioranza Franca Penasa.

Arrivati al punto che prevedeva la nomina di due componenti della Commissione dei 12, la garante delle minoranze, Paola Demagri (Patt), ha chiesto e ottenuto dal presidente Kaswalder due lunghe sospensioni dei lavori in Aula per individuare il nome da designare. Sollecitate a decidere dal presidente Fugatti, che ha chiesto entro oggi i nomi da poter comunicare al governo nazionale per poter procedere alla costituzione dell’organismo paritetico responsabile dell’elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, le opposizioni hanno scelto il capogruppo del Patt Ugo Rossi, mentre per la maggioranza Claudio Cia (Agire) ha comunicato il nome di Franca Penasa. A scrutinio segreto Rossi ha ottenuto 9 voti e Penasa 20. A questo punto il presidente Kaswalder ha chiuso la sessione di maggio. Il Consiglio si riunirà nuovamente mercoledì prossimo, 5 giugno, per l’esame finale del ddl sulla semplificazione.