CONSIGLIO DEI MINISTRI * LEGGI PROVINCE AUTONOME: ” IMPUGNATA IN VIA CAUTELATIVA LA LEGGE DELLA PROVINCIA DI TRENTO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI FLORA E FAUNA CON PRELIEVO DI ORSO E LUPO “

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato ventotto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impugnare la Legge della Provincia di Trento n. 9 dell’ 11/07/2018, recante “Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale”, in quanto la legge, prevedendo la possibilità di disciplinare il prelievo delle specie protette dell’orso e del lupo, eccede dalle competenze statutarie provinciali in violazione dell’ordinamento europeo e della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione;