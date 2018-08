CONSIGLIO DEI MINISTRI * CROLLO VIADOTTO POLCEVERA – GENOVA: STANZIATI ALTRI 28,5 MILIONI PER L’EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, sabato 18 agosto 2018, alle ore 15:50, presso l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Genova, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, considerato che dagli accertamenti effettuati dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Liguria ai fini di una prima valutazione delle risorse necessarie a far fronte all’emergenza determinata dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, a Genova, sono emerse necessità ulteriori rispetto a quelle già rappresentate il giorno successivo all’accaduto, ha disposto ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che lo stanziamento di risorse previsto nella prima delibera dello stato di emergenza del 15 agosto scorso sia integrato nella misura di 28 milioni e 470 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

La cifra stanziata corrisponde a quella richiesta dalla Regione Liguria al fine di realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, di potenziare il sistema dei trasporti e di individuare sistemazioni abitative per i nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni considerate a rischio a causa del crollo.

Il Presidente Giuseppe Conte, inoltre, ha svolto una relazione al Consiglio dei ministri sulle iniziative intraprese dal Governo al fine dell’accertamento della responsabilità del concessionario e delle conseguenze sul rapporto concessorio e sugli obblighi di risarcimento.