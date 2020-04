CONSIGLIERI COMUNALI (ONDA CIVICA TRENTINO) – MOZIONE * COVID: « PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON DOLOMITI AMBIENTE UN PIANO PER LO SMALTIMENTO DEI DPI URBANI »

Siamo a trasformare in mozione comunale le riflessioni e proposte che ci ha appena inviato il consigliere circoscrizionale Andrea Zanetti (Onda Civica Trentino) che riportiamo testualmente:

“A seguito della pandemia Covid19 che ci ha purtroppo ammorbato è stato giustamente normato l’obbligo dell’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine da parte dei cittadini tutti.

La conseguenza di questa decisione è, e sarà, che alla partenza della cosiddetta “Fase 2” tutti quanti noi dovremo fare uso massiccio e quotidiano di tali dispositivi.

Ciò inevitabilmente, alla fine del loro utilizzo (monouso), produrranno un imponente quantità di rifiuto residuo di materiale da smaltire.

E’ in questa fase difficile stimare con contezza la quantità di queste “nuove tipologie di rifiuto” a cui dovremo porre rimedio ma possiamo sicuramente aspettarci che sarà di enorme portata.

Tra l’altro, non essendo questi “rifiuti speciali” in quanto non provenienti da ambienti sanitari ed ospedalieri, c’è da capire se questi andranno ad aumentare la quota residua indifferenziabile dei rifiuti quotidianamente prodotti, con le ricadute negative che possiamo immaginare.

Attualmente già oggi alcune amministrazioni stanno predisponendo appositi piani di smaltimento basati sull’informazione e la collaborazione con l’utenza, canali personalizzati di ricevimento o conferimento, potenziamento delle attrezzature con macchinari di triturazione e sterilizzazione delle mascherine usate, filiere specifiche di lavorazione, patti di cittadinanza volti al rispetto ambientale ed molto altro.”

Tutto ciò premesso Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale :

a predisporre urgentemente, in collaborazione con Dolomiti ambiente, un piano di smaltimento al fine di risolvere la problematica sottoposta.

Andrea Maschio

Paolo Negroni

Marco Santini