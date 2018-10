CONSIGLIERI COMUNALI M5S TRENTO * REGOLAMENTAZIONE ORARI SALE GIOCO: ” LA PROMESSA DELL’ASSESSORE STANCHINA È DI PORTARE IN AULA UN’ORDINANZA ELABORATA DALLE COMMISSIONI CON NOI COME PRIMI FIRMATARI ENTRO L’ANNO “

Ancora una volta in consiglio comunale abbiamo dimostrato di saper agire costruttivamente per raggiungere un risultato positivo per gli abitanti della nostra città accettando un compromesso ed evitando una brutta figura per molti.

Ieri si è discussa la nostra mozione per regolamentare e ridurre gli orari delle sale gioco e delle macchinette. La giunta pur dichiarandosi d’accordo ha voluto prendere tempo e tentato di subordinarsi come sempre alle decisioni della Provincia. Avevamo chiesto un atto di coraggio, un azione di forza che andasse oltre le regole provinciali.

Supportati dall’ordinanza di Torino, dove i ricorsi sono stati rigettati per ben due volte, e davanti al dramma delle famiglie messe in ginocchio da questa dipendenza, davanti alla prospettiva evidenziata ieri di aspettare ulteriori dati che legittimassero un intervento comunale, consapevoli che con nuovi dati sarebbe una sconfitta essendo questa un attesa di nuovi casi disperati, volendo noi fare prevenzione e non intervenire a posteriori, ci siamo opposti ottenendo cosi di portare le mozione in commissione congiunta vigilanza e politiche sociali.

La promessa fatta in aula dall’Assessore Stanchina è di portare in aula un’ordinanza elaborata dalle commissioni con noi come primi firmatari entro l’anno.Speriamo che si mantengano le promesse.

*

M5S Trento

Andrea Maschio

Marco Santini

Paolo Negroni