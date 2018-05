http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-05-05 20:07:59 2018-05-05 20:07:59 consiglieri comunali M5S - Trento * " Lo Stato mette a disposizione per Trento 600 mila euro in tre anni (2018/19/20) per studi di fattibilità di nuove linee tramviarie "