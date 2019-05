CONSIGLIERI COMUNALI M5S TRENTO – INTERROGAZIONE * APT CAPOLUOGO: « SI RITIENE DOVEROSO CONGELARE OGNI POSSIBILE ELARGIZIONE FINO AD OPPORTUNI CHIARIMENTI? »

Interrogazione a risposta scritta presentata dal gruppo consigliare comunale M5S. Oggetto: APT ed elargizioni comunali.

E’ di lunedì scorso la presentazione in Commissione vigilanza anche a seguito di nostra formale richiesta scritta della relazione giustificativa del Consigliere Maestranzi, ex-membro del CDA di APT, delle considerazioni espresse dallo stesso in sede di seduta monotematica sul Bondone che esprimevano preoccupazione per eventuali irregolarità nell’azienda suddetta.

Relazione ripresa da alcuni giornali come è normale che sia.

Spiace vedere come i membri del CDA vogliano addossare al consigliere l’intenzione di strumentalizzare polemiche politiche contro APT.

Considerare ostinato un membro del CDA a voler chiarezza mi pare un complimento più che una critica.

La tutela di un azienda si esprime mettendo a disposizione le carte richieste.

E l’intimidazione di rivolgersi ad un avvocato è ancora più preoccupante perché vuole far capire che un consigliere comunale e ancor più un membro del CDA non di debba mai mettere contro le scelte degli altri.

Riteniamo inoltre che quanto relazionato sia degno di verifica da parte di ANAC e Corte dei conti

*

si interrogano il Sindaco e la Giunta al fine di sapere:

• se ritengano di dover stigmatizzare tale atteggiamento di APT nei confronti del nostro consigliere che nulla ha fatto se non quanto gli è stato richiesto in aule ed in commissione;

• se non ritengano che quanto relazionato sia degno di verifiche formali e legali nelle sede opportune;

• se non ritengano doveroso congelare ogni possibile elargizione da parte del Comune a tale Azienda fino a completamente degli opportuni approfondimenti e chiarimenti.

*

Consiglieri comunali M5S

Andrea Maschio

Paolo Negroni