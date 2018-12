consiglieri comunali m5s trento * bollette: « Accusa di reato (oggi depenalizzato) agli utenti Dolomiti Ambiente »

Interrogazione a risposta scritta presentata dal gruppo consigliare comunale M5S. Oggetto: Accusa di reato (oggi depenalizzato) agli utenti Dolomiti Ambiente.

Babbo Natale dal camino a mezzo postino con raccomandata quest’anno sembra avere regalato ai trentini migliaia di avvisi di accertamento con tanto di accusa di reato oggi depenalizzato sotto i 150.000 euro.

Questo è ciò che emerge dalla lettera arrivata nelle case dove si avvisa l’accertamento di infedele dichiarazione all’ente pubblico nell’ambito del controllo periodico dei dati utilizzati per il calcolo della tariffa rifiuti.

Viene denunciata una difformità dal Regolamento comunale. Si tratta del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale entrato in vigore nel gennaio 2014 in sostituzione del precedente. E questo nonostante all’art. 31 comma 3 si chiarisca che la tariffa non ha carattere retroattivo.

Vero è che l’operazione di modifica regolamentare pare abbia aggirato la questione cambiando, non la tariffa, ma il metodo di calcolo e quindi con variazione importante dell’importo stesso.

Grave, anzi gravissima a parer nostro, l’accusa di infedele dichiarazione all’ente pubblico. Ci sembra surreale se è vero che l’utente che ha aperto la posizione con Dolomiti Ambiente in fase di contratto ha fatto dichiarazioni secondo il regolamento precedente e che a seguito del cambiamento dello stesso doveva essere il Comune e l’ente gestore, in questo caso Dolomiti Ambiente, a comunicarlo e chiedere l’aggiornamento eventuale della stessa dichiarazione.

Sembra poi assurdo che sia l’utente a doversi adeguare e non l’ente gestore che deve prendere atto di non essersi adeguato per tempo al cambio di regolamento.