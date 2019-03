CONSIGLIERI COMUNALI LEGA TRENTO * VALDASTICO: « UN’OPERA NECESSARIA ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E PRODUTTIVO PER LA CITTÀ DI ROVERETO »

La Valdastico si deve fare, un’opera così fondamentale dal punto di vista strategico è necessaria anche dal punto di vista economico e produttivo per la città di Rovereto.

Non capiamo per quale motivo ci vengano mosse critiche da parte di un certo tipo di politica che, per troppi anni, ha fatto attendere la realizzazione di una simile opera strategica per il futuro del nostro territorio.

Al contempo non comprendiamo e, soprattutto, non condividiamo, tutte queste opposizioni da parte del MoVimento 5 Stelle. Speriamo – pertanto – che il Ministro Fraccaro possa avallare una soluzione tale per cui venga dato un rapido slancio a un collegamento necessario, finendo con un isolamento che è, nei fatti, del tutto ingiustificato, in quanto la Valdastico è l’opzione più funzionale per l’impulso che si può dare allo sviluppo industriale del nostro territorio.

Rovereto è una città fondamentale per il benessere economico del nostro Trentino e merita, come tante altre città, di poter avere dei collegamenti viari al passo con le esigenze del XXI secolo.

È questo quanto dichiarato dai Consiglieri comunali della Lega Trentino a Rovereto.