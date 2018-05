CONFTURISMO – PIEPOLI * TURISMO: LE CITTÀ ITALIANE SCELTE DA 4 ITALIANI SU CINQUE SONO TOSCANA, VENETO, CAMPANIA, SICILIA, LAZIO E LOMBARDIA

L’indice di fiducia del viaggiatore italiano è in forte crescita ad aprile rispetto ai mesi precedenti: cresce di due punti e raggiunge quota 66, il valore più elevato mai registrato nel mese di aprile.

Le città d’arte e le destinazioni di mare sono state le mete preferite per questo ponte, con una forte preferenza degli italiani nel visitare musei, monumenti e mostre. Grande importanza anche per lo shopping tourism che è una delle motivazioni di scelta per quasi un terzo degli italiani.

Le città italiane, forte del patrimonio turistico più ricco al mondo, sono scelte da quasi quattro italiani su cinque, confermando l’ottimo andamento di destinazioni quali Toscana, Veneto, Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, ma anche di Umbria e Puglia.

Per quanto riguarda gli spostamenti nelle città d’arte, un italiano su due preferisce l’utilizzo di mezzi pubblici, mentre cresce la voglia dell’utilizzo di biciclette elettriche.

Per quanto riguarda il prossimo trimestre, il mare è in cima alle preferenze di viaggio, crescendo di dodici punti percentuali rispetto al mese precedente. La crescita è dovuta alla stagionalità.

Le destinazioni estere preferite rimangono Spagna, Francia, Grecia e Regno Unito in Europa e gli Stati Uniti e i Caraibi per le mete extra europee.

La propensione a viaggiare degli italiani è in crescita, mentre ricomincia ad aumentare la durata dei viaggi prevista per il prossimo trimestre grazie all’avvicinarsi della stagione estiva.