CONFINDUSTRIA TRENTO * ‘PROGETTO TU SEI’ 2018: 8.297 STUDENTI APPARTENENTI A 191 ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE DI 212 AZIENDE

A Trento la cerimonia di premiazione dei progetti. 10 anni di collaborazione tra scuola e impresa con il progetto “Tu sei”. 8.297 studenti appartenenti a 191 istituti scolastici coinvolti nella realizzazione di altrettanti progetti di collaborazione scuola-industria, attuati grazie alla partecipazione di 212 aziende.

Questi in sintesi i numeri che riassumono 10 anni di attività del progetto “Tu sei”, un esempio “virtuoso” di collaborazione sinergica tra sistema educativo e industria, dove si valorizza la reciproca “contaminazione” e la circolazione di conoscenze e competenze acquisite in contesti di apprendimento diversi e complementari: scuola e impresa.

Questa mattina presso l’Auditorium di Lettere e Filosofia, a Palazzo Prodi a Trento, la cerimonia di premiazione delle migliori realizzazioni alla presenza dei vertici di Provincia e Confindustria Trento, insieme ai rappresentanti di Fondazione Caritro, che ha sostenuto l’iniziativa.

Con l’evento finale di premiazione dei migliori progetti in concorso nell’anno scolastico 2017/18 si conclude l’attività realizzata dalle scuole (secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e di istruzione e formazione professionale) e dalle imprese industriali associate a Confindustria Trento per il progetto “Tu sei”, giunto alla sua decima edizione.

L’edizione numero dieci ha visto l’avvio di 23 progetti, di cui 19 in concorso (15 annuali e 4 biennali al secondo anno e 4 biennali al primo anno non in concorso), la sottoscrizione di ulteriori 3 protocolli tra aziende e scuole per l’avvio di progetti a partire da settembre prossimo e la partecipazione al concorso di 18 scuole, di 23 imprese e di 846 studenti supportati da 59 insegnanti.

“L’appuntamento del decennale testimonia la tenuta e l’evoluzione qualitativa del progetto e della collaudata collaborazione tra la Provincia e Confindustria nel coinvolgere le scuole e le imprese – ha sottolineato oggi il governatore Ugo Rossi nel corso della premiazione -.

In particolare il progetto “Tu sei” ha avuto una significativa incidenza in questo quinquennio, rientrando a pieno titolo nel Programma di Sviluppo Provinciale della XV legislatura, quale riferimento di “buona pratica” da implementare per lo sviluppo del raccordo scuola-lavoro, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e impresa.”

“Tu sei” ha saputo creare una rassegna di collaborazioni dai tratti fortemente originali e di grandissimo spessore, che coniugano competenze e creatività, cultura e innovazione, di crescente livello eccellente – ha detto il presidente di Confindustria Trento Enrico Zobele -.

Se non si investe nei saperi, nelle conoscenze, nelle politiche di orientamento, non si può dare risposta alle attese occupazionali proprio dei giovani, che devono e possono contribuire alla crescita, all’innovazione ed allo sviluppo anche del nostro sistema industriale”.

“Fondazione Caritro ha voluto sostenere il progetto Tu sei in quanto progetto di sistema – ha evidenziato la consigliera di Fondazione Caritro Silvia Decarli -. Un intervento di formazione rivolto ai ragazzi con il coinvolgimento attivo delle scuole e del mondo economico-imprenditoriale trentini non poteva che essere sostenuto dalla Fondazione, ente del territorio per il territorio. Un lavoro di squadra che, nel suo decimo anniversario, si è dimostrato vincente”.

Ospite d’onore dell’edizione 2018 del Premio è stato il futurologo Giancarlo Orsini, che ha accompagnato la platea in un interessante viaggio virtuale proiettato verso il futuro, parlando di intelligenza artificiale nel campo dell’energia, dell’industria della medicina e dei trasporti. Orsini ha invitato i ragazzi ad essere artefici del proprio futuro investendo in creatività, pensiero e visione. Estremamente positivo il giudizio della commissione esaminatrice che ha sottolineato l’alto livello raggiunto dai progetti in concorso.

I progetti vincitori

VINCITORE categoria annuali Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA-ROVERETO SSPG “A. DEGASPERI” CON TESSILQUATTRO SPA

VINCITORE categoria biennali Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE CON GYFORM SRL

VINCITORI Categoria annuali Istituti secondari di secondo grado

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” TRENTO CON G.A. OPERATIONS SPA

SCUOLA LADINA DI FASSA – LICEO ARTISTICO G. SORAPERRA CON FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN SPA

VINCITORE Categoria annuali Istituti di formazione

CFP “G. VERONESI” ROVERETO CON SANTONI VETRI DI SANTONI SANDRO & C. SNC

VINCITORE Categoria biennali Istituti secondari di secondo grado

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “A. DEGASPERI” BORGO VALSUGANA CON WLP SRL

MENZIONE SPECIALE Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO VALSUGANA SSPG DI GRIGNO CON FLY SPA

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST SSPG “D. CHIESA” CON SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SPA

menzione speciale Istituti di formazione

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI PER LE ARTI GRAFICHE TRENTO CON PRINTER TRENTO SRL

RICONOSCIMENTO PER IL DECENNALE Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME CON ADIGE SPA

RICONOSCIMENTO PER IL DECENNALE Istituti secondari di secondo grado

LICEO “A. ROSMINI” ROVERETO CON MANICA SP

RICONOSCIMENTO PER IL DECENNALE Istituti secondari di secondo grado

ITT “G. MARCONI” ROVERETO