CONFINDUSTRIA TRENTO * INDUSTRY 4.0: « IMPRENDITORI E MANAGER TRENTINI IN VISITA STUDIO A BERGAMO »

Oltre quaranta tra imprenditori e manager trentini hanno preso parte ieri a una visita studio nella sede di Terno d’isola (BG) di Cosberg Spa, azienda manifatturiera specializzata nell’automazione industriale, che rappresenta un modello per l’innovazione e la digitalizzazione dei processi produttivi.

L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito delle attività del Digital Innovation Hub del Trentino da Confindustria Trento in collaborazione con Hub Innovazione Trentino: per l’anno in corso è il primo di una serie di attività pensate per far toccare con mano casi concreti ed eccellenti di applicazione delle nuove tecnologie in campo 4.0.

Le imprese hanno in particolare assistito alla presentazione dell’azienda da parte di Gianluigi Viscardi, presidente di Cosberg Spa e del Digital Innovation Hub Lombardia, insieme al figlio Michele, direttore dello sviluppo business. L’azienda, riconosciuta a livello internazionale per la costruzione di macchine per l’automazione industriale, è riuscita tramite una continua riorganizzazione e l’utilizzo massivo della digitalizzazione, a sviluppare il concetto di completa personalizzazione del prodotto, propria del paradigma industry 4.0. Di seguito la delegazione ha visitato lo stabilimento.

Da ultimo, imprenditori e manager si sono trasferiti al Kilometro Rosso, dove hanno studiato il modello del parco scientifico e del consorzio per la meccatronica Intellimech. Qui hanno anche visitato la nuova sede di Confindustria Bergamo.