CONFINDUSTRIA TRENTO * EXPORT DAY TRENTINO EXPORT: VENERDÌ 2 MARZO ALLA DISTILLERIA MARZADRO DI NOGAREDO IL FORUM SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Venerdì 2 marzo a partire dalle 9.00 si svolgerà, presso la Distilleria Marzadro di Nogaredo, il VI Export Day di Trentino Export; momento di incontro per tutte le aziende (associate e non al Consorzio) per affrontare le tematiche inerenti l’internazionalizzazione e le migliori soluzioni per affrontare i mercati esteri.

Durante la mattinata interverranno Ilaria Vescovi, presidente Gruppo Tecnico Internazionalizzazione dei Territori di Confindustria, Nicola Svaizer, vicepresidente vicario Associazione Artigiani della Provincia di Trento, e Barbara Fedrizzi, presidente di Trentino Export.

Nel prosieguo della mattinata verranno trattate varie tematiche inerenti l’internazionalizzazione delle imprese trentine, con gli interventi di Mauro Ferretti e Michele Turrini di Credem Banca, di Giordano Cappello di Profima Srl e di Danilo Potenza di Assiconsult.

Vi sarà poi la testimonianza di Daniele Endrici, brand ambassador della Cantina Endrizzi Srl che racconterà il loro approccio al mercato brasiliano.

Al termine della mattinata, l’Export Day 2018 di Trentino Export entrerà nel vivo grazie alla presenza di 11 referenti esteri del Consorzio per incontri di consulenza personalizzati. I mercati di riferimento saranno: Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Est Europa, Romania, Brasile, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Iran e Cina. Maggiori dettagli nel programma allegato.