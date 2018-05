CONFINDUSTRIA TRENTO * EUREKA: PREMIATI TRE ISTITUTI NELLA GARA TECNOLOGICA PER PICCOLI INVENTORI

Eureka! Funziona! Confindustria Trento sfida i piccoli inventori. Costruire un giocattolo che per muoversi utilizzi motorini, dischetti, leve, pulegge e cavi: questa la sfida che Confindustria Trento ha lanciato quest’anno ai bambini delle scuole primarie coinvolti nel progetto “Eureka! Funziona!”.

I lavori realizzati dai 12 team di alunni che nei mesi scorsi hanno ottenuto i risultati migliori, sono stati valutati questa mattina nel corso dell’evento ospitato all’Itt Buonarroti-Pozzo di Trento, rappresentato dalla dirigente Laura Zoller, che ha portato il saluto dell’istituto.

I vincitori delle rispettive categorie sono:

per le classi terze: Istituto comprensivo Levico Terme – sede di Tenna (nome del gioco: “La biliardelica”)

per le classi quarte: Istituto comprensivo di Arco (“Tira e spera”)

per le classi quinte: Istituto comprensivo di Levico Terme (“L’aereo Tennarotto”)

Questa gara tecnologica per piccoli inventori, targata Federmeccanica e patrocinata dal Miur, viene proposta per il secondo anno consecutivo in Trentino dall’Associazione degli industriali, dopo il successo della prima edizione.

“Scopo del progetto – hanno spiegato Luca Arighi, presidente della Sezione metalmeccanica di Confindustria Trento e il Direttore Generale Roberto Busato – è di offrire alle scuole primarie una valida e sperimentata occasione di orientamento che potrà contribuire ad appassionare gli allievi alla cultura tecnica e scientifica. Un’esperienza utile a sostenere l’apprendimento e l’insegnamento in un contesto in cui esperimento, immaginazione, emozioni, autostima, conoscenze e abilità hanno tutte la medesima importanza e assicurano la gioia nell’imparare“.

Alla premiazione ha partecipato il presidente di Confindustria Trento Enrico Zobele, che si è congratulato con i bambini e gli insegnanti per i giocattoli realizzati.

Il tema scelto quest’anno era la Meccanica: nel kit consegnato alle scuole era contenuta anche una scheda elettronica sviluppata appositamente per il progetto dall’Istituto Italiano di Tecnologia che è partner dell’iniziativa.

I numeri dell’edizione corrente:

7 istituti: Istituto Comprensivo Arco, IC Cavalese, IC Centro Valsugana, IC Isera – Rovereto, IC Levico Terme, IC Rovereto Est, IC Trento 7 – Meano.

15 classi

221 studenti

51 gruppi

12 realizzazioni