CONFINDUSTRIA TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: MANZANA « TUTTI STANNO FACENDO IL MASSIMO PER GARANTIRE AI PROPRI LAVORATORI ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA »

Emergenza Coronavirus: la lettera del presidente Manzana agli associati. Confindustria Trento in questi giorni è al lavoro ed è in contatto costante con le autorità provinciali e nazionali, al fine di dare tempestivamente informazioni e assistenza alle aziende associate, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale per sostenere il Paese in questo difficile frangente.

“Stiamo vivendo un momento delicato – spiega il presidente dell’Associazione Fausto Manzana, che ha scritto in queste ore una lettera agli associati – che ci sta mettendo a dura prova, insieme ai nostri collaboratori, alle rispettive famiglie e a tutta la comunità che, oggi più che mai, sentiamo essere un tutt’uno a livello nazionale.

Per le imprese non è facile operare in questa condizione di emergenza e di forte tensione emotiva. Qualche collega ha scelto di sospendere la produzione perché ha ritenuto vi fossero le condizioni per farlo. Altri non possono interrompere l’attività, o perché le loro aziende sono inserite in catene di fornitura di beni e servizi essenziali (come le alimentari, ma anche le metalmeccaniche che producono parti di attrezzature per il settore sanitario), o perché hanno ordini urgenti da consegnare dai quali può dipendere il futuro dell’azienda stessa, o perché è tecnicamente impossibile.

In ogni caso, tutti stanno facendo il massimo per garantire ai propri lavoratori adeguate misure di sicurezza che la straordinarietà del momento impone. Anche questo, ritengo, è senso di responsabilità”.

A questo proposito, va segnalato anche che diverse aziende hanno già aderito alla campagna di raccolta fondi per la terapia intensiva in Trentino (conto corrente IT 96 J 02008 01802 000102416554 intestato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), che Confindustria Trento ha lanciato d’intesa con l’Azienda sanitaria.

“La nostra forza, oggi più che mai – conclude Manzana – sta nel fare parte di un’Associazione. Sono convinto che ne usciremo, perché dopo la pioggia arriva sempre il sereno”.