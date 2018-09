CONFINDUSTRIA TRENTO * CASO AQUASPACE: ZOBELE, ” L’ENNESIMO RINVIO DELL’UDIENZA DAL GIUDICE CI PREOCCUPA MOLTO “

Dichiarazione di Enrico Zobele, Presidente di Confindustria Trento. “L’ennesimo rinvio dell’udienza dal giudice per il caso Aquaspace ci preoccupa molto.

Capisco la necessità di fare analisi approfondite e comprendo la complessità del caso, ma credo che i tempi per raccogliere gli elementi necessari a trarre le conclusioni sulla perizia ci siano stati.

Non dimentichiamo che più il tempo passa, più sarà difficile recuperare la situazione. In gioco non c’è solo il futuro dell’azienda, ma anche quello dei suoi dipendenti”.