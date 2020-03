CONFINDUSTRIA – TRENTINO E AZIENDA SERVIZI SANITARI TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « PER TERAPIA INTENSIVA RACCOLTA FONDI » (CONTO CORRENTE DONAZIONI: IT 96 J 02008 01802 000102416554)

A seguito delle richieste di un gruppo di imprese associate che hanno manifestato l’intenzione di sostenere economicamente il lavoro delle strutture sanitarie in Trentino, Confindustria Trento ha lanciato, d’intesa con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, una raccolta fondi a favore delle Terapie intensive degli ospedali di Trento e di Rovereto.

Il Conto Corrente aperto per le donazioni è il seguente: IT 96 J 02008 01802 000102416554 intestato a Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

“Le imprese trentine portano già addosso le ferite di questa crisi – spiega il presidente di Confindustria Treno Fausto Manzana -. Pur tuttavia, anche per la nostra categoria è ben chiaro che l’emergenza è sanitaria prima ancora che economica. Per questo, sentiti alcuni colleghi, abbiamo ritenuto di avviare con l’Azienda sanitaria questa iniziativa, per dare la possibilità, naturalmente a chi è nelle condizioni di farlo, di supportare gli operatori e le strutture”.

Si registrano importanti segnali di un diffuso senso di responsabilità, tra i datori di lavoro e i lavoratori. In attesa delle misure governative, molte nostre imprese associate hanno deciso, temporaneamente, di bloccare la produzione a causa della mancanza di semilavorati o materie prime ed dipendenti hanno accolto la proposta degli imprenditori di fruire per il momento delle ferie, non essendoci la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. “Questi comportamenti – aggiunge Manzana -, pacati, sobri, concreti, ci fanno essere certi che ne usciremo e ci fanno dire che dopo la pioggia arriva sempre il sereno”.