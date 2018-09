CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI * COPYRIGHT: ” L’EUROPA RISCATTA LA PROPRIA IDENTITÀ CULTURALE E DEI VALORI DI DIRITTO CIVILE E COMUNITARIO “

Confindustria Radio Televisioni comunica: copyright: L’Europa riscatta la propria identità culturale e dei valori di diritto civile e comunitario.

“Con il voto di oggi l’Europa – dopo l’occasione mancata di luglio – ritrova la forza della propria identità culturale e dei principi di diritto civile e comunitario che sono a fondamento di un patrimonio di civiltà e di valori economici e sociali.

La delibera del Parlamento europeo sul copyright apre oggi finalmente la strada al superamento di una sorta di colonialismo culturale ed economico umiliante per la cultura, la creatività, l’economia e il lavoro delle imprese e degli operatori professionali titolari della proprietà intellettuale e dei diritti connessi.

Va sempre ribadito che i diritti della produzione intellettuale sono concreti diritti di libertà e di democrazia”.

Questo è il primo commento di Franco Siddi, Presidente di Confindustria Radio Televisioni (Crtv) da tempo in prima linea per la tutela del diritto di autore in Italia e in Europa.

Con l’atto odierno, secondo Crtv, si riconosce il diritto alla remunerazione anche per gli sfruttamenti online del lavoro intellettuale, dell’opera dell’ingegno e delle imprese che ne organizzano la produzione.

Crtv, che ha sempre sostenuto questa battaglia in Italia e in Europa, resta fermamente impegnata sul terreno della libertà, compresa quella del web, che però non è tale finché si fonda sul saccheggio del lavoro altrui e sull’ingiusto profitto dei colossi della Rete. Spetterà ora alla Commissione portare a conclusione l’iter normativo della direttiva, che si auspica possa avvenire nei tempi più rapidi possibili e nella massima chiarezza.

Sarà importante la convergenza di impegno comune manifestatasi in questa occasione tra tutti i protagonisti: editori radiotelevisivi, di libri e di carta stampata, di giornalisti e autori e tutta la filiera della creatività intellettuale.