CONFIDI TRENTINO IMPRESE * NUOVO PLAFOND: « DELIBERATO IL RILASCIO DI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA PER SOSTENERE LE AZIENDE DEL TERRITORIO »

Nuovo Plafond. Sostegno Imprese Trentine. Presentazione martedì 8 ottobre ore 11.

​Sostegno alle imprese attraverso la garanzia. E’ noto che una delle maggiori criticità per la ripresa delle piccole e medie imprese è dettata dall’accesso al credito.

Ebbene, uno degli strumenti per agevolare i professionisti e le piccole imprese nell’approccio con l’istituto di credito è la garanzia di Confidi, intermediario sempre di più forte e centrale per l’accesso al credito.

Ora, il Consiglio di Amministrazione di Confidi per sostenere ulteriormente le imprese del territorio ha deliberato il rilascio, a costi quasi azzerati, di garanzie a prima richiesta assistite dal Fondo di Garanzia per le PMI per consentire l’ottenimento di mutui, concessi dagli istituti di credito convenzionati, con durata massima di 84 mesi.

Data la natura straordinaria dell’intervento il plafond potrà essere attivato sino al 31 dicembre 2019, salvo proroga.

*

I dettagli verranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà:

martedì 8 ottobre

ore 11:00

sede Confidi Trentino Imprese

via Comboni, 7

Trento