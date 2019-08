Confesercenti – Trentino * STUDI DI SETTORE: Peterlana, « COSÌ NON VA, Ora più complicati Con gli ISA software incongruenti – È caos per le dichiarazioni dei redditi »

Massimiliano Peterlana, vice presidente di Confesercenti del Trentino. “Ora, ancora più complicati. Con gli ISA software incongruenti e troppe criticità.

E’ caos per le dichiarazioni dei redditi”.

Duro attacco di Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti del Trentino sugli studi di settore. “Obsoleti e inaffidabili – dice Peterlana – abbiamo a che fare con un sistema complesso e inattendibile, oggi più di ieri. Chiacchere su chiacchere – prosegue il vicepresidente di Confesercenti – il nuovo governo non solo non li ha tolti come promesso, e come già aveva detto che lo avrebbe fatto il precedente governo, ma li ha resi ancora più complicati a tal punto da bloccare le dichiarazione dei redditi”.

La situazione è impantanata. “E’ tutto fermo – rimbecca Peterlana – per pagare le tasse bisognerà aspettare settembre, non solo perché è stata prevista una proroga ma perché inserendo i dati nel sistema tutto si blocca”.

Non solo. Da quest’anno gli studi di settore hanno cambiato nome. Ora si chiamano “Indicatori Sintetici di Affidabilità”, in sigla ISA, ma finalità e criticità sono simili a quelle degli studi di settore. Con gli ISA si è ampliata la base dati che utilizza il software in quanto vengono messi a disposizione dall’agenzia delle entrate i dati degli ultimi 7 anni di dichiarazioni.

“Uno dei problemi – rimbecca Perlana – è che oltre aver prorogato i termini al 30 settembre con conseguenti disagi nei versamenti, considerando che a settembre ci sarà un accumulo di tasse da pagare anno 2018 e 2019, ad oggi si continua ad utilizzare un software che non è definitivo e che presenta incongruenze”.

Rete Imprese Italia ha chiesto al Governo che, per il primo anno, gli ISA siano facoltativi “ma i disagi persistono – conclude Peterlana – anzi aumentano per gli imprenditori”.