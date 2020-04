CONFESERCENTI TRENTINO * COVID-19: PETERLANA, « IMPOSTE LOCALI POSTICIPATE A SETTEMBRE, SI DEVE FARE DI PIù »

Imposte locali posticipate a settembre. Peterlana: “Bene, ma si deve fare di più”.

La delibera della Provincia che, per gli esercizi pubblici, ha posticipato i pagamenti delle imposte locali come l’occupazione di suolo pubblico, i rifiuti, le insegne è sicuramente stata apprezzata dalle categorie economiche ma non risolve il problema.

Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti del Trentino, chiede uno sforzo maggiore e dice: “Perché gli imprenditori devono pagare imposte come i rifiuti quando sono stati chiusi? In questi mesi di fermo delle attività commerciali, che non hanno portato incasso e fatturato, dovrebbero essere sospese e non computate”.

Altro tema quello del credito. Bene che un accordo tra Banche e Provincia abbia previsto credito a tassi zero, ma l’esigenza è quella di avere crediti a fondo perduto. “Il mancato guadagno non lo recupereremo più – spiega Peterlana – e i prestiti non possono incidere negli anni su un fatturato che non esiste”.

Insomma la ripartenza economica ha davanti a sé una strada inj salita e con molto curve. “Perchè anche quando riapriremo – prosegue il vicepresidente di Confesercenti – lo dovremo fare con il freno a mano tirato”.