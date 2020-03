CONFESERCENTI – TRENTINO * CORONAVIRUS: VILLOTTI, « LE IMPRESE LOCALI VANNO SOSTENUTE, SOSPENDERE CONTRIBUTI E IMPOSTE VARIE E PREVEDERE LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI »

Care colleghe imprenditrici, cari colleghi imprenditori,

in questo momento, come Presidente della Confesercenti del Trentino e a nome di tutti i Presidenti delle Categorie aderenti, mi sembra doveroso comunicarVi che Vi siamo vicini e saremo sempre al fianco delle attività economiche del commercio, del turismo e dei servizi.

Mi preme sottolineare alcuni aspetti, alla luce delle normative delle autorità pubbliche, in merito, e in rispetto, delle disposizioni sanitarie per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Noi siamo imprenditori, ma siamo anche cittadini. Ci stanno chiedendo grossi sacrifici, ci stanno chiedendo di chiudere o ridurre al minimo le nostre attività imprenditoriali al fine di bloccare il contagio.

Lo stiamo facendo e l’invito è quello di rispettare le disposizioni delle Autorità.

Per quanto riguarda il Vostro, il Nostro lavoro, per quanto possibile, dobbiamo farlo “a distanza” utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione.

Per questo aspetto Vi comunico che la nostra associazione e i nostri uffici sono a disposizione di tutte le attività economiche. Siamo a disposizione dei nostri associati per fornire consigli, informazioni e supportare le imprese.

Potete telefonarci allo 0461434200, potete scriverci tramite mail info@tnconfesercenti.it . Vi risponderemo.

Non solo. Vi comunicheremo costantemente tutti i provvedimenti e tutte le circolari a livello nazionale, provinciale e locale che sono e saranno emanate. Potete seguire gli aggiornamenti tramite mail, attraverso il nostro sito e la nostra pagina facebook.

Altro aspetto. Confesercenti del Trentino sta lavorando in continuo rapporto con la parte politica a livello nazionale, provinciale e locale.

Cosa stiamo facendo e chiedendo?

A livello nazionale siamo in attesa del decreto salva economia.

Abbiamo chiesto un intervento urgente a sostegno di tutti i settori economici.

Abbiamo bisogno di un decreto che sostenga l’economia con tempistiche immediate e lungimiranti. Le disposizioni devono andare incontro alle esigenze delle imprese non solo in questo difficilissimo momento ma nel lungo periodo.

Bene che il decreto salva economia sospenda contributi, tassazioni, varie imposte, ma chiediamo l’introduzione di pagamenti rateizzati. Sono sicuro che questa crisi sarà superata, ma deve essere dato modo alle imprese e agli imprenditori di rilanciarsi.

No, quindi, a pagamenti immediati. Ma, per tutti i contributi e le imposte sospese, rateizzazione.

A livello provinciale stiamo lavorando su due fronti. Per quanto riguarda il credito abbiamo chiesto accessi agevolati alle imprese: serve liquidità.

Per quanto conviene il disegno di legge per le misure a sostegno delle imprese e delle famiglie proposto dalla Giunta Provinciale, condividiamo le predisposizioni delle semplificazioni per il mondo degli appalti, auspichiamo una manovra che agevoli le imprese trentine, la sospensione dell’Imis, lo snellimento e accelerazione delle concessioni dei contributi nonché la semplificazione di tali pratiche. In sede della presentazione del disegno di legge abbiamo sottolineato l’incidenza del costo degli affitti per le nostre imprese.

A livello locale alcuni sindaci stanno intervenendo sulle imposte locali. Li ringraziamo per aver accolto le nostre richieste e l’invito è che questa attenzione venga accolta da tutti i sindaci.

Alcuni comuni hanno sospeso le imposte su plateatici e rifiuti, abbiamo chiesto anche la sospensione per le bollette.

Per quanto ci riguarda, la nostra società di servizi del Gruppo Confesercenti del Trentino ha introdotto agevolazioni per i pagamenti dei servizi fiscali ed extra fiscali offerti agli associati.

Le imprese vanno aiutate e sostenute, sono a disposizione corsi di formazione online per utilizzare al meglio il tempo. Vogliamo creare un valore aggiunto concreto per aiutarvi a crescere personalmente e professionalmente. L’invito è quello, come sempre, di far girare l’economia locale.

Voglio infine ringraziare tutti i collaboratori della Confesercenti del Trentino.

Dobbiamo guardare insieme tutti dalla stessa parte.

*

Renato Villotti

Presidente di Confesercenti del Trentino