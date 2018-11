Confesercenti – Grande Ruota Panoramica – Rides Solutions* ” dal 7 al 26 dicembre a Trento L’attrazione del Natale ALTA 30 METRI, oggi iniziato il montaggio in piazza dante “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Grande ruota panoramica ha fatto il suo ingresso a Trento alle ore 6.30 di questa mattina e sono già iniziate le operazioni di montaggio della grande attrazione del Natale della città di Trento.

“All’arrivo dei mezzi eravamo emozionantissimi – dichiara il proprietario della grande attrazione Romeo Dalla Valle – il posizionamento e il montaggio sono la parte più bella per noi, significa molto, significa che molte persone potranno fare un’esperienza unica, indimenticabile.

Salire su una Grande Ruota Panoramica da un’emozione forte, soprattutto in questo periodo: il Natale. Per la Ruota Panoramica di Trento abbiamo scelto uno slogan che rende l’idea: a Natale puoi, fare quello che non puoi fare mai!

Infatti è la prima volta che arriva una Grande Ruota Panoramica in centro a Trento ed è anche la prima volta che si potrà salire durante il magico Natale”.

La Ruota Panoramica è alta 38 metri, ha 24 gondole e può portare fino a 144 persone.

La Grande Ruota Panoramica è di proprietà di Rides Solutions un’impresa di Bergantino (Rovigo – Veneto) leader nel settore delle giostre da molti anni.

“Abbiamo deciso di investire a Trento – continua Dalla Valle – perché abbiamo creduto nel progetto che il Comune ci ha presentato e siamo convinti che la gente apprezzerà molto sia l’atmosfera natalizia offerta dalla città che la Grande Ruota Panoramica”.

Un progetto reso possibile grazie al lavoro e alla sinergia di amministrazione comunale, operatori, categorie economiche.

Dice l’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Trento Roberto Stanchina: “è un nuovo modello di lavoro e sviluppo economico e turistico per la città, iniziato con l’adunata degli Alpini e che si sta via via perfezionando. È importante coinvolgere categorie economiche e operatori perché oggi più che mai la condivisione è necessaria.

La città è una macchina perfetta se tutti i suoi ingranaggi lavorano e compito dell’amministrazione comunale è fare da autista. È sbagliato pensare che si deve lavorare così per colpa di bilanci comunali in rosso o sempre più risicati, va cambiata l’impostazione culturale che vede un distacco tra pubblico e privato”.

Soddisfatta Confesercenti del Trentino che ha partecipato alle iniziative del Natale promuovendo quel dialogo e quelle attività necessarie all’organizzazione di grandi eventi come questi. “In particolare la nostra associazione si è fatta capofila affinché anche questa opportunità attrattiva andasse in porto – spiega Massimiliano Peterlana vice presidente di Confesercenti del Trentino- .

È importante che anche i privati e le categorie economiche diventino figure strategiche e di riferimento per la promozione economica e turistica della città. Siamo convinti che questa attrazione divertirà i turisti ma anche i cittadini che potranno guardare dall’alto vie e piazze cittadine illuminate a festa. Eventi o feste come il Natale o le prossime Vigiliane vanno pensate dagli operatori come volano economico e di sviluppo”.

Ricordiamo che in Italia esistono meno di 10 Grandi Ruote Panoramiche alte più di 30 metri e quella di Trento è l’unica in tutto il nord d’Italia; ce ne sono il Liguria, Toscana, Emilia, Umbria, Marche Sicilia e Calabria.

Allegato: foto montaggio ruota panoramica in piazza Dante