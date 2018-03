CONFESERCENTI DEL TRENTINO * ADUNATA ALPINI 2018: INCONTRO PUBBLICO LUNEDÌ 26 FEBBRAIO IN VIA CALEPINA A TRENTO

Lunedì 26 febbraio alle ore 19.30, presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro in Via Calepina n. 1 a Trento, Confesercenti del Trentino organizza un incontro informativo aperto a operatori e cittadini per fornire informazioni e delucidazioni in merito all’Adunata degli Alpini, l’importante evento che coinvolgerà la nostra città dal 10 al 13 maggio.

Oltre a fornire notizie di carattere tecnico generale, saranno date informazioni in merito a parcheggi, viabilità, plateatici, orari di accesso alla zona rossa, gestione e raccolta dei rifiuti (…) durante i giorni dell’adunata.

*

Saranno presenti:

Lino Giacomoni, Comandante della polizia municipale di Trento

Mauro Eccel, Commissario Capo della polizia municipale di Trento

Carlo Alessandro Realis Luc di Ambiente e Igiene Urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.

Massimo Ducati, Consigliere del Comune di Trento Delegato per l’Adunata degli Alpini

Roberto Stanchina, Assessore per il Comune di Trento

Renzo Merler, vicepresidente Ana Trento e responsabile accoglienza viabilità trasporti dell’adunata

“Vogliamo condividere questo incontro con le categorie economiche e con la cittadinanza – dice Massimiliano Peterlana, vice presidente di Confesercenti del Trentino – è importante creare un’unica macchina organizzativa tra operatori, parti istituzionali e cittadini. Dalla logistica all’accoglienza è necessario che tutti siano partecipi”.