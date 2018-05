CONFCOMMERCIO TRENTINO * ‘LE STELLE DELL’INTIMO’: IL NEGOZIO DI MEZZOLOMBARDO ‘LA FEMME’ È RISULTATO PRIMO CLASSIFICATO COME REFERENCE SHOP

Il concorso intitolato “Le Stelle dell’Intimo”, giunto alla ventesima edizione, ha selezionato circa 800 negozi del settore; dopo una prima scrematura ne sono restati 400 e 120 di questi sono stati invitati al gran Galà; di questi ulteriori 63 sono stati ripartiti in 4 categorie, con la premiazione di due negozi per categoria: il negozio di Mezzolombardo “La Femme” ha vinto il primo premio nella categoria “Reference shop”.

«Un bell’esempio di imprenditoria femminile – commenta il presidente dell’Associazione Massimo Piffer – di cui la comunità di Mezzocorona può andare fiera e alla quale, come Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino, facciamo le più sincere ed ammirate congratulazioni, augurando di festeggiare successi ancor più ambiti negli anni a venire».

Il negozio “La Femme” di Alida Ferrarol, specializzato nella vendita al dettaglio di intimo donna, uomo e bambino, moda mare e calze, ha tagliato il traguardo dei 32 anni ininterrotti di attività; era infatti il 23 marzo 1986 quando la giovane ed intraprendente titolare apriva la piccola “bottega” (poco più di 30 metri quadri) in piazza S. Gottardo, nel centro del borgo rotaliano, animata da una buona dose di follia, perché lasciava il posto fisso (impiego presso la locale famiglia Cooperativa), per tuffarsi in una avventura dall’incerto futuro.

Con tenacia, passione e cocciutaggine Alida è riuscita ad affermarsi (nel 1998 si trasferisce qualche metro più in là, ampliando la superficie di vendita a 75 mq., rilevando lo spazio di una ex fioreria) e in questo periodo trova un importante supporto nella sorella Luisa che l’aiuta nei momenti di più intensa attività; dal 2006 la affianca in pianta stabile, come collaboratrice familiare, la nipote Monika, figlia di Luisa, con la quale forma un binomio affiatato e vincente; dal settembre 2008 si è aggiunta anche Lorenza, commessa part-time.

Il segreto del successo? Ottimo rapporto qualità/prezzo, unito alla partnership con ditte affidabili e dalla consolidata tradizione commerciale; vasta scelta con ben 33 aziende trattate, gran parte italiane ma anche il meglio della produzione belga, tedesca e francese; partecipazione a tutte le Fiere del settore per tenersi aggiornate sulle tendenze e conoscere le novità del mercato; formazione continua per offrire un servizio professionale ed esclusivo alla clientela; da ultimo, ma non ultimo, la capacità ed il dinamismo tutto femminile di perseguire obiettivi ambiziosi e di coltivare solide relazioni sociali.

A coronamento di un lungo cammino, “La Femme” (“la donna” in francese, un nome che qualche grattacapo lo ha creato, in quanto la pronuncia è “la fam”, che nel dialetto trentino ha un significato un po’ diverso…, ma tant’è ormai la nostra Alida se ne è fatta una ragione ed in fondo preferisce che rimanga tale, viste le soddisfazioni che le ha dato, e poi per gli abitanti di Mezzocorona e del circondario è semplicemente “il negozio dell’Alida”) a Palazzo Borghese a Firenze è stato insignito del primo premio nazionale nella categoria “Reference Shop” (Negozio di Riferimento), che risponde alle seguenti caratteristiche: classici o più moderni, sono negozi di gamma alta e sono punti vendita di riferimento per una città, un quartiere, un paese; rappresentano un valore sicuro per le/i clienti e sono capaci di far convivere professionalità e tradizione.

Gli ambienti di vendita si prestano alla valorizzazione delle marche che propongono ed hanno un’offerta vasta e profonda, con una particolare attenzione alla vestibilità ottimale dei capi. Sono emblemi di qualità e servizio ed attirano una clientela altamente fidelizzata.