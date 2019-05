CONFCOMMERCIO TRENTINO * CONSIGLIO UNAT – INCONTRO CON SPINELLI, FAILONI E LOSS: « PROMOZIONE DEL TURISMO E SEMPLIFICAZIONE, I TEMI PRINCIPALI DELLA RIUNIONE »

All’incontro con i dirigenti dell’associazione anche la nuova deputata Martina Loss eletta nel collegio di Trento. Consiglio UNAT Unione albergatori, incontro con gli assessori Spinelli e Failoni e la neoeletta Loss.

Promozione del turismo e semplificazione. Sono questi i temi principali affrontati nella riunione di oggi pomeriggio del consiglio generale di UNAT Unione albergatori, nella sede di Confcommercio Trentino, alla quale hanno partecipato anche gli assessori provinciali Achille Spinelli e Roberto Failoni assieme alla neoeletta alla Camera per il collegio di Trento Martina Loss.

Aperta dal presidente Giovanni Bort, la riunione del consiglio generale degli albergatori aderenti a Confcommercio Trentino ha visto la partecipazione straordinaria degli assessori provinciali di riferimento per la categoria e dalla neo deputata Martina Loss. Proprio l’onorevole Loss ha colto l’occasione per dichiarare continuità nel suo ruolo di rappresentanza e per offrire massima disponibilità di collaborazione con le categorie economiche del terziario.

L’Assessore Roberto Failoni ha rimarcato l’importanza della promozione dell’immagine turistica del Trentino, affrontando anche il tema dei collegamenti aeroportuali internazionali per garantire un flusso di turisti anche oltre i tradizionali mercati di riferimento. L’Assessore Achille Spinelli ha invece ricordato lo sforzo dell’amministrazione provinciale verso una maggiore semplificazione delle procedure a carico delle imprese e una progressiva sburocratizzazione delle incombenze.

Durante l’incontro è stato presentato anche lo stato di avanzamento dei lavori di Smart C.h.a.i.n., l’innovativo progetto di Trentino Booking finalizzato a valorizzare la filiera turistica provinciale con l’impiego delle più moderne tecnologie informatiche come la blockchain.