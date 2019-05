CONFCOMMERCIO TRENTINO * COMMERCIANTE AGGREDITO: « ALLE FORZE DELL’ORDINE VA TUTTO IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO »

Commerciante aggredito, il plauso alle Forze dell’Ordine da Confcommercio Trentino. «Segnali che dimostrano un cambio di passo: bene, grazie alle Forze dell’Ordine». Piffer: «Una notizia che contribuisce al senso di sicurezza della categoria»

Sono di plauso e ringraziamento le dichiarazioni di Confcommercio Trentino, per bocca del presidente vicario Massimo Piffer, a commento della notizia dell’arresto dell’autore della brutale aggressione avvenuta nei primi giorni di maggio ai danni di un commerciante del capoluogo.

«Al Questore dott. Garramone ed alle Forze dell’Ordine – il messaggio di Confcommercio Trentino – va tutto il nostro ringraziamento, così come all’amministrazione provinciale che ha impresso un’accelerazione molto forte al contrasto dell’illegalità e alla promozione della sicurezza. Delinquenza e criminalità sono una piaga per troppo tempo sottovalutata, sottostimata dalla classe dirigente della nostra provincia. Ora assistiamo ad un cambio di rotta che ci fa piacere, sia come imprenditori che come cittadini».

«La stima e la fiducia nella Forze dell’Ordine – ha detto il vicepresidente Piffer – sono altissime: grazie alle donne e agli uomini che quotidianamente si adoperano per garantire legalità e sicurezza al nostro territorio. L’individuazione e l’arresto del responsabile dell’aggressione ai danni di un commerciante è un segnale positivo che dà ossigeno al bisogno di sicurezza di operatori e cittadini».