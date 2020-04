CONFCOMMERCIO TRENTINO * AUTOCONCESSIONARI: GIRARDI, « PRONTI A FAR RIPARTIRE #ILMOTOREITALIANO, GARANTENDO SICUREZZA ED AFFIDABILITà  »

Autoconcessionari: pronti a far ripartire #ilmotoreitaliano.Le imprese di vendita e assistenza di autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus, operanti in Italia sulla base di un mandato delle case automobilistiche, sono un aggregato economico e sociale che sviluppa 50 miliardi di euro di fatturato, con un peso sul PIL nazionale del 3%, che dà lavoro ad oltre 120.000 famiglie in Italia.

I concessionari consapevoli della gravità e complessità del periodo storico che tutti stiamo vivendo – una crisi senza precedenti – e nonostante il blocco delle attività dall’11 marzo scorso, sono sempre al servizio dei clienti e impegnati a mantenere vive le aziende, con passione, dedizione e massima energia. Quella stessa energia, #ilmotoreitaliano che da oltre cento anni assicura al Paese il bene prezioso della mobilità, che vuole continuare a far muovere cittadini, imprese ed Istituzioni.

Camilla Girardi, presidente della categoria degli autoconcessionari aderenti all’Associazione dei commercianti al dettaglio del Trentino, sottoscrive e rilancia anche a livello locale l’appello della campagna #ilmotoreitaliano: «Anche in Trentino – spiega la presidente Girardi – marzo è stato un mese che ha segnato un -80% nelle immatricolazioni. Il messaggio che vogliamo lanciare, anche a livello nazionale attraverso questa campagna, è che la nostra categoria c’è, ed è pronta a ripartire garantendo sicurezza e affidabilità. Uno stop ulteriormente allungato rischia di mettere in difficoltà serie il settore».