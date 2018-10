CONFCOMMERCIO * MERCATO IMMOBILIARE IN TRENTINO: GIOVEDÌ 4 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEI DATI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018

Mercato immobiliare in Trentino, i dati del secondo quadrimestre del 2018. Fimaa Trentino, la federazione degli agenti e mediatori d’affari, presenta l’andamento delle compravendite immobiliari in provincia di Trento.

Si terrà giovedì 4 ottobre alle ore 10, nella Sala Giunta al settimo piano della sede di Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a Trento, la presentazione dei dati sulle compravendite immobiliari dell’intera provincia di Trento per il secondo quadrimestre del 2018.

All’incontro parteciperanno Severino Rigotti, presidente di Fimaa Trentino, Paolo Borzaga e Luigi Del Rosso, Agenzia delle Entrate, ed il notaio Arcadio Vangelisti dello Studio Notai Associati di Trento.