CONFCOMMERCIO * KOOBCAMP: ” RICONOSCIMENTI PER I CAMPEGGI TRENTINI, FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE DI LEDRO – DOLOMITI CAMPING VILLAGE DI DIMARO – CAMPING VIDOR FAMILY & WELLNESS RESORT DI POZZA DI FASSA “

Top Ten KoobCamp, i campeggi trentini fanno il pieno di riconoscimenti. Primo posto, nelle varie categorie, per Family Wellness Camping al Sole di Ledro, Dolomiti Camping Village di Dimaro, Camping Vidor-Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa.

Grandi soddisfazioni in questo periodo per i campeggi trentini: il mondo del turismo all’aria aperta in Trentino si è infatti arricchito di nuovi ed importanti riconoscimenti. Le strutture trentine si confermano al top per quel che riguarda i giudizi dei turisti, conseguendo risultati molto elevati che, in più di una categoria, sono valsi il primo posto.

Il network KoobCamp seleziona i campeggi e villaggi italiani con le migliori Sistemazioni Originali nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2018.

Giunti alla terza edizione, i Certificati KoobCamp vengono assegnati attraverso l’analisi dei servizi da parte dell’apposito team di KoobCamp, in collaborazione con TrustYou, affermata piattaforma per l’analisi delle recensioni online.

Fa eccezione il solo Certificato Camper che, per il 2018, è il risultato dei giudizi espressi dagli utenti del portale specializzato CamperOnLine.it attraverso le recensioni online. Le migliori recensioni sono per le strutture che accolgono bene le famiglie che viaggiano in camper garantendo un facile accesso, permettendo l’accoglienza degli animali domestici e offrendo una posizione strategica per gite e divertimenti.

I riconoscimenti vengono attribuiti esclusivamente alle strutture ricettive del settore Open Air che hanno ottenuto un voto minimo di 7 su 10 da parte di clienti che abbiano lasciato una recensione in seguito ad un soggiorno presso la loro struttura.

I voti vengono attribuiti in funzione di criteri importanti come l’accoglienza, il comfort, il rapporto qualità/prezzo, l’animazione, il territorio nel quale si trovano ad operare e anche in base alla sistemazione usufruita durante il soggiorno.

Nella top ten dei migliori campeggi per Camper secondo i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 si sono classificati ben due campeggi trentini.

Uno di essi è il Camping Miravalle di Campitello di Fassa. L’altro campeggio, che troviamo in testa a questa specifica classifica, è il Family Wellness Camping al Sole di Ledroche è stato quindi scelto dai camperisti come la migliore struttura italiana. Tale campeggio è anche presente nella top ten per il Wellness.

Il Dolomiti Camping Village di Dimaroè stato riconosciuto – la notizia è stata diffusa oggi – come migliore campeggio per lo Sport ed è anch’esso presente nella top ten per il Wellness. In tale ultima categoria troviamo anche il Camping Catinaccio Rosengarten di Pozza di Fassa.

Vincitore nella categoria Wellness è il Camping Vidor – Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa, che è presente anche nelle top ten delle categorie Aquapark, Camper e Restaurant. In quest’ultima rientra nella top ten anche il Camping Due Laghi di Levico Terme.

Per i Certificati di Eccellenza Unusual Accommodations 2018, una categoria tanto divertente quanto ricca di candidati alla vittoria finale, sono stati individuati i 10 migliori Campeggi e Villaggi con Sistemazioni Originali del 2018, tra di essi spicca anche il Camping Punta Lago di Calceranica al Lago.

I premi ottenuti dalle strutture trentine sono un riconoscimento all’intenso lavoro che in questi anni i campeggi del Trentino stanno portando avanti per accrescere la qualità e l’offerta alla clientela. I risultati delle top ten di KoobCamp – ma anche di altre classifiche – dimostrano che gli sforzi e gli investimenti degli operatori sono ben orientati.

Confcommercio Trentino