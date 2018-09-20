http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2018-09-20 07:34:092018-09-20 07:35:46" CON FUGATTI - FORZA ITALIA " * ELEZIONI 21 OTTOBRE 2018: ELENCO definitivo dei CANDIDATI in LISTA (allegato pdf)
” CON FUGATTI – FORZA ITALIA ” * ELEZIONI 21 OTTOBRE 2018: ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI IN LISTA (ALLEGATO PDF)
- PEREGO MAURIZIO
- BOTTAMEDI MANUELA
- BEOZZO MICHELE
- BENVENUTI DONATELLA
- FEDRIZZI MICHELE
- CASAGRANDE LUCIA
- FRANCISCI ITALO
- CAVUOTI MARILENA
- GEROLA FIORENZO “BAFFO”
- CUNACCIA BRUNA
- GIDIULI ANGELO “LINO”
- DI GREGORIO PATRIZIA RITA
- KAISERMANN ALESSIO
- GIACOMAZZI PATRIZIA “PATTI”
- LEONARDI GIORGIO
- GNESETTI ALESSANDRA
- MASATO LUIGI “VINICIO”
- MAFFIOLETTI GABRIELLA
- MONTALTO PASQUALE
- MASCAGNI SIMONA
- OMEZZOLLI BENEDETTO
- MAZZUCCHI MADDALENA
- PATTON STEFANO
- MONDINI ROSANNA
- PERGHER ROBERTO
- MORESCO LUANA
- RADICE GIANNANTONIO
- OSS CINZIA
- REGENSBURGER FEDERICO
- PALUMBO DOMENICA PASQUALINA “ MIMMA”
- ROSSATO DIEGO
- RUDELLIN MARIA CRISTINA
- ZIGLIO GUALBERTO
- TORBOL MARIA
Candidature 2018