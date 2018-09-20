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” CON FUGATTI – FORZA ITALIA ” * ELEZIONI 21 OTTOBRE 2018: ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI IN LISTA (ALLEGATO PDF)

 

  1. PEREGO MAURIZIO
  2. BOTTAMEDI MANUELA
  3. BEOZZO MICHELE
  4. BENVENUTI DONATELLA
  5. FEDRIZZI MICHELE
  6. CASAGRANDE LUCIA
  7. FRANCISCI ITALO
  8. CAVUOTI MARILENA
  9. GEROLA FIORENZO    “BAFFO”
  10. CUNACCIA BRUNA
  11. GIDIULI ANGELO    “LINO”
  12. DI GREGORIO PATRIZIA RITA
  13. KAISERMANN ALESSIO
  14. GIACOMAZZI PATRIZIA   “PATTI”
  15. LEONARDI GIORGIO
  16. GNESETTI ALESSANDRA
  17. MASATO LUIGI “VINICIO”
  18. MAFFIOLETTI GABRIELLA
  19. MONTALTO PASQUALE
  20. MASCAGNI SIMONA
  21. OMEZZOLLI BENEDETTO
  22. MAZZUCCHI MADDALENA
  23. PATTON STEFANO
  24. MONDINI ROSANNA
  25. PERGHER ROBERTO
  26. MORESCO LUANA
  27. RADICE GIANNANTONIO
  28. OSS CINZIA
  29. REGENSBURGER FEDERICO
  30. PALUMBO DOMENICA PASQUALINA “ MIMMA”
  31. ROSSATO DIEGO
  32. RUDELLIN MARIA CRISTINA
  33. ZIGLIO GUALBERTO
  34. TORBOL MARIA

 

Candidature 2018
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