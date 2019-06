COMUNITÀ VALLAGARINA (TN) * ACCADEMIA NAZIONALE SAN LUCA – RICONOSCIMENTO: « L’ARCHITETTO ROVERETANO RENATO RIZZI PREMIATO DAL PRESIDENTE MATTARELLA »

L’architetto roveretano Renato Rizzi, docente di Composizione architettonica e urbana all’Università Iuav di Venezia, è stato premiato dal Presidente Mattarella per l’Architettura attribuito dall’Accademia Nazionale di San Luca. Con questa motivazione: “L’Accademia Nazionale di San Luca ha indicato per il Premio Presidente della Repubblica il nome dell’architetto Renato Rizzi per il suo originalissimo, sensibile ed appassionato impegno professionale, di sperimentatore, di docente e di teorico, che costituiscono uno dei più attuali ed efficaci contributi alla ridefinizione del ruolo dell’architettura, nel momento in cui essa è chiamata alla responsabilità ambientale, sociale e culturale”.

La Comunità della Vallagarina, con il Comune di Rovereto, organizza per venerdì 5 luglio alle ore 11 nella sede di Comunità, un momento per esprimere la riconoscenza della città e della Vallagarina per l’opera dell’architetto roveretano.

Saranno presenti gli amministratori della Comunità e del Comune di Rovereto.

Rizzi nella sua città ha progettato il restauro della casa Museo Depero vincendo la Medaglia d’oro all’Architettura Italiana della Triennale di Milano. È autore di numerosi progetti internazionali.