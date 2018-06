COMUNITÀ DI PRIMIERO * UN INNOVATIVO DRONE PER I VIGILI DEL FUOCO: L’OTTOCOTTERO PER MONITORARE IL TERRITORIO

Volo di prova lunedì mattina, nella piazzola di Primiero, dove operano due Vigili del fuoco, che stanno ottenendo le necessarie abilitazioni Enac per intervenire anche in zone critiche con il nuovo drone.

Pilotato da terra in sicurezza, l’ottocottero in dotazione al Corpo di Primiero, trova ormai largo impiego non solo per riprese e fotografie dall’alto e in movimento, ma anche nelle emergenze, agganciando termocamere per individuare il nucleo di un incendio o persone disperse e ora anche piccole cariche esplosive per il distacco artificiale di valanghe.

In caso di abbondanti nevicate – in collaborazione con la locale Commissione valanghe -, in attesa dell’intervento della campana daisybell con l’elicottero, il drone potrà monitorare le zone a rischio, verificando il manto nevoso in zona passo Rolle o in altre aree di pericolo.

Lo scoppio di una carica esplosiva provoca un’onda d’urto che avvia il distacco artificiale della neve o ne garantisce la tenuta bonificando l’area. Operando però ad una velocità inferiore e per un tempo di applicazione doppio, la carica pirotecnica può esercitare una maggiore pressione sulla superficie della neve, raddoppiando così l’efficacia destabilizzante sul manto nevoso.

In caso di incendio, il drone potrà essere dotato di fotocamera termica e in tutta sicurezza, comunicherà al pilota dove si è scatenato il rogo. I suoi utilizzi non si fermano qui: potrebbe essere utilizzato anche per ricerca dispersi attraverso la termocamera o l’artva, trasmettendo in tempo reale immagini dalle zone di emergenza.