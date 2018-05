COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE (TN) * CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: 13 LE INIZIATIVE PER RICORDARE LA FINE DEL CONFLITTO

Centenario della Grande Guerra: 13 iniziative per ricordare la fine del conflitto. La Prima Guerra Mondiale è stato l’evento che ha provocato la maggiore trasformazione del territorio e della società nella storia del Trentino.

Per questo la Provincia, nell’approssimarsi del Centenario della Grande Guerra, negli scorsi anni aveva ritenuto opportuno coinvolgere diversi soggetti (istituzioni locali, musei, scuole, associazioni varie), con le Comunità di Valle che facessero da punti di riferimento decisionali sul territorio, coordinando le varie iniziative, al fine di fare rete per recuperare la memoria di quei tragici eventi, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, con la realizzazione di progetti di sistema per lo sviluppo del territorio.

Anche in Giudicarie, dove le montagne portano ancora le ferite provocate dal conflitto di un secolo fa e le Comunità le memorie di quelle tragedie, grazie al “Progetto Grande Guerra 2014-2018” coordinato dalla Comunità mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, si sono organizzate diverse iniziative da parte di numerose associazioni: interventi strutturali sul territorio (ripristino manufatti, trincee, grotte, percorsi); attività di ricerca e documentazione (raccolta e ricerca delle fonti, raccolta di documenti privati e custoditi negli archivi comunali, parrocchiali e del Centro Studi Judicaria, realizzazione di mostre, pubblicazioni, supporti digitali); manifestazioni temporanee (presentazione di libri, spettacoli, convegni, rassegne cinematografiche).

Poiché quest’anno ricorre il 100° anniversario della fine della Grande Guerra, la Comunità ha ritenuto di commemorare il Centenario con un percorso che coinvolga in primis i nostri cittadini e possa altresì rappresentare un elemento di interesse e coinvolgimento per i numerosi ospiti che frequentano le nostre valli, per riportare in modo forte l’attenzione sul valore e sull’essenza della Pace.

Il Presidente della Comunità Giorgio Butterini rimarca la straordinarietà di questa serie di eventi culturali: “E’ motivo di vero orgoglio per la Comunità delle Giudicarie continuare ad alimentare e stimolare la crescita culturale del territorio.

Dopo il lancio della kermesse teatrale ‘Giudicarie a teatro’, le manifestazioni organizzate per ricordare il Centenario dalla conclusione della Grande Guerra costituiranno un’eccezionale opportunità per conoscerne i risvolti e soprattutto per non dimenticare le sofferenze di un conflitto di proporzioni enormi, che tanto dolore provocò anche alla popolazione locale.

Ancora una volta la retrospettiva coinvolgerà tutti gli ambiti della Comunità e questo non può che giovare alle dinamiche di coesione territoriale, che questa istituzione ambisce a promuovere e incentivare”.

Tra le molte iniziative ideate da enti ed associazioni che verranno attuate nei prossimi mesi sul territorio giudicariese per ricordare la fine del Primo conflitto mondiale, si sono distinte per la loro valenza sovra comunale e quali particolarmente meritevoli di sostegno, assicurando la massima visibilità grazie anche ad un’apposita convenzione stipulata con la Provincia, i seguenti 13 interventi per la realizzazione dei quali si ipotizza una spesa di circa 128mila euro, coperti per il 70% con l’intervento finanziario provinciale:

*

1. “Altro Tempo” – evento per la valorizzazione del patrimonio, dei luoghi e delle tracce legati alla Prima guerra mondiale (Consorzio Turistico Valle del Chiese);

2. “Come ginestre …crescono lente sulle Memorie dei Padri, le radici dei figli” (Comune di Borgo Chiese);

3. “La Scuola e il Centenario della Grande Guerra” (Rete Scuole C8 con capofila Istituto Comprensivo del Chiese);

4. Pubblicazione sulla Grande Guerra in Adamello (Parco Naturale Adamello Brenta);

5. “La memoria della Grande Guerra e i Monumenti ai Caduti delle Giudicarie” (Centro Studi Judicaria);

6. “La Guerra che verrà” (Associazione Museo della Malga);

7. “Il museo rinnovato. Cento anni di memorie per non dimenticare” (Museo della Guerra in Valle del Chiese);

8. Pubblicazione “Ricordi… di Pace” (Comune di Sella Giudicarie);

9. “La Grande Guerra in Valle del Chiese” (Aps Il Chiese);

10. “Le serate della storia” (Comune di Pinzolo);

11. Viaggio dell’emozione “Quando i profughi erano trentini” (Ecomuseo Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda”);

12. “I luoghi della Grande Guerra in Valle del Chiese” (Comune di Valdaone e BIM del Chiese);

13. “Le Giudicarie unite per non dimenticare” pubblicazione riassuntiva interventi del Centenario in Giudicarie (Comunità delle Giudicarie).