COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE * RIFORMA DEL TERZO SETTORE: INCONTRO PUBBLICO MARTEDÌ 13 MARZO

Serata sulla riforma del Terzo Settore. Martedì 13 marzo 2018 ore 20.15 – Sala “Sette Pievi” Comunità delle Giudicarie.

Non Profit Network-Csv Trentino, assieme ad Acli Trentine e ad Arci del Trentino e in collaborazione con i Comuni e le Comunità di Valle, dopo i nove incontri organizzati da ottobre a dicembre del 2017 propone altre quattro serate nei territori della Provincia, con l’obiettivo di informare le associazioni e i cittadini sulle principali novità ed evoluzioni relative alla Riforma del Terzo Settore.

Verranno illustrate alcune linee guida, tenendo comunque presente che l’iter della Riforma non si è ancora concluso. Nei prossimi mesi dovranno infatti essere emanati alcuni decreti ministeriali fondamentali per dare concreta attuazione alla Riforma, ai quali seguiranno da parte di Non Profit Network-Csv Trentino ulteriori specifici approfondimenti e percorsi formativi mirati.

I contenuti della serata riguardano: il percorso della Riforma e le tappe passate, presenti e future; la definizione di Ente di Terzo settore (Ets) e le diverse categorie di enti previsti dalla Riforma; il Registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo settore e i nuovi obblighi di rendicontazione economica e sociale per gli Enti del Terzo settore.

La serata si terrà martedì 13 marzo a Tione ad ore 20.15 presso la Sala “Sette Pievi” della Comunità delle Giudicarie a Tione.

Le serate sono rivolte agli enti non lucrativi, e in particolare ad associazioni e comitati; possono partecipare comunque anche i singoli cittadini e le persone interessate al tema.

La partecipazione è gratuita.