COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE * “QUALE ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI? “: SERATA INFORMATIVA MERCOLEDÌ 28 MARZO ALLE ORE 20.30 PRESSO LA ” SALA SETTE PIEVI “

Serata informativa mercoledì 28 marzo alle ore 20.30 presso la “Sala Sette Pievi” della Comunità delle Giudicarie organizzato dalla Comunità in collaborazione con Risto3 e gli Istituti scolastici delle Giudicarie ed il patrocinio dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

La salute dei nostri figli inizia a tavola, ma i nuovi stili di vita e la pubblicità sempre più influenzano in maniera negativa le abitudini alimentari dei nostri figli, favorendo così scelte alimentari errate.

Per questo la Comunità delle Giudicarie, che gestisce tutte le mense scolastiche, su iniziativa dell’Assessore competente Michela Simoni, in collaborazione con Risto3 e gli Istituti Scolastici ed il patrocinio dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, ha ritenuto opportuno promuovere una serata informativa dedicata a famiglie ed insegnanti, che svolgono un ruolo primario anche nell’educazione alimentare, per spiegare i principi della corretta alimentazione e per fornire informazioni dettagliate sul fabbisogno energetico dei ragazzi, in particolare negli anni dello sviluppo.

L’incontro, moderato dal dott. Andrea Maino dell’ufficio Sicurezza alimentare e dietetica di Risto3, avrà luogo mercoledì 28 marzo ad ore 20.30 presso la sala “Sette Pievi” della Comunità a Tione, con relatore il dott. Carlo Pedrolli, specialista in Medicina interna, Cardiologia, Scienza dell’alimentazione e Responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione clinica dell’Ospedale S. Chiara di Trento.