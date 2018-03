COMUNE DI TRENTO * IL SINDACO ANDREATTA HA RICEVUTO OGGI PINO ZINGALE, PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO

A palazzo Geremia il presidente della Corte dei conti di Trento. Il sindaco Alessandro Andreatta ha ricevuto oggi pomeriggio a palazzo Geremia il presidente della sezione giurisdizionale regionale di Trento della Corte dei conti, Pino Zingale, ad un mese dal suo insediamento ufficiale nel nuovo incarico.

Nato a Termini Imerese il 2 agosto del 1958, Zingale ha ricoperto numerosi incarichi, da ultimo quello di procuratore generale presso la sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana.

L’incontro è stata l’occasione per un primo confronto sulla città nell’ottica di una collaborazione costruttiva, dal momento che, come dichiarato dal magistrato in occasione della recente inaugurazione dell’anno giudiziario, “la funzione giurisdizionale della Corte non è soltanto di natura repressiva o risarcitoria, ma anche di orientamento nell’attività della pubblica amministrazione”.