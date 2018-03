COMUNE DI TRENTO * “ IL NOME DELLA ROSA ”: A TEATRO DOMANI ALLE 17.30 INCONTRO AL FOYER DELLA PROSA

“Il nome della rosa” a teatro, domani alle 17.30 incontro al Foyer della prosa. Trento ha votato il suo libro preferito: è Il nome della rosa di Umberto Eco. Dopo la mostra di disegni e la lettura pubblica a cura degli studenti del Liceo Prati dal titolo “Vietato leggere e meglio non ridere”, sono in corso altre iniziative per conoscere meglio questa importante opera del Novecento.

In questi giorni (fino al 25 marzo) andrà in scena al Teatro Sociale la versione teatrale di Stefano Massini con la regia di Leo Muscato. Domani, venerdì 23 marzo, al Foyer della prosa – Spazio Ridotto (Teatro Sociale) alle ore 17.30 si parlerà dello spettacolo con gli attori della compagnia. Incontro coordinato da Roberta Capelli. A cura di Università di Trento, Claudia Demattè e Giorgio Ieranò.

L’ingresso è libero.