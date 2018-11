http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-11-21 11:47:49 2018-11-21 11:48:06 COMUNE TRENTO * Monte Bondone " una nuova stagione tra novità e agevolazioni per i residenti, skipass agevolati per le famiglie e i corsi per i ragazzi "