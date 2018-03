COMUNE DI TRENTO: ELEZIONI 4 MARZO: APERTURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI, CHI HA SMARRITO O ESAURITO LA TESSERA PUÒ STAMPARE DA CASA L’ATTESTATO ELETTORALE

Elezioni politiche 4 marzo: apertura straordinaria degli uffici comunali. Per chi ha smarrito o esaurito la tessera, è possibile stampare da casa il proprio attestato elettorale.

In occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i seggi rimarranno aperti domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Può votare l’elettore residente che, alla data di domenica 4 marzo, abbia compiuto i 18 anni (per la Camera dei deputati) e i 25 anni (per il Senato della Repubblica).

Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme ad un documento di identità personale.

Per assicurare il rilascio delle tessere elettorali e di eventuali attestati sostitutivi (validi solo per questa votazione), gli uffici rimarranno aperti al pubblico nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 marzo con il seguente orario:

ufficio elettorale di piazza Fiera, 17: venerdì 2 e sabato 3 marzo marzo dalle 8 alle 18, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23

uffici delle circoscrizioni suburbane: sabato 3 marzo dalle 9 alle 12, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23

Per chi non riuscisse a ritirare la propria tessera elettorale presso gli uffici, il servizio innovazione e servizi digitali ha sviluppato un applicativo che permette di stampare autonomamente il proprio attestato di voto sostitutivo da casa, valido per la votazione di domenica 4 marzo.

A partire da lunedì 26 febbraio l’elettore, con la propria carta provinciale dei servizi (tessera sanitaria) abilitata, può accedere al servizio online, visualizzare la propria sezione elettorale e stampare direttamente il proprio attestato di voto.