COMUNE DI TRENTO * APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE

Approvazione graduatorie provvisorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione – Domande 2° semestre 2017

Sono state approvate le graduatorie provvisorie domande 2° semestre 2017 per la concessione del “Contributo integrativo sul canone di locazione L.P. 7 novembre 2005, n° 15” riferite ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari.

Le graduatorie sono esposte in visione presso il Servizio Casa e Residenze protette (via f.lli Bronzetti 1 – tel. 0461/884494) e pubblicate nei termini di legge sul sito internet comunale (www.comune.trento.it).

Contro tale provvedimento gli interessati possono presentare ricorso motivato alla Giunta comunale entro e non oltre il 04 aprile 2018. L’eventuale ricorso dovrà essere depositato – in marca da bollo da € 16 – presso il Servizio Casa e Residenze protette (via f.lli Bronzetti 1).

Le graduatorie diverranno esecutive successivamente alla valutazione degli eventuali ricorsi.